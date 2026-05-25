Fost mare jucător și antrenor al lui Dinamo, Cornel Dinu consideră că echipa lui Zeljko Kopic pornește cu avantaj în duelul decisiv pentru Europa.

Dinamo vine după un sezon excelent, încheiat pe locul 4 în play-off, cea mai bună clasare a „câinilor” din ultimii nouă ani.

Pronosticul lui Cornel Dinu înainte de Dinamo - FCSB: „Pleacă având prima șansă”

De cealaltă parte, FCSB a ajuns în finală după un thriller cu FC Botoșani, câștigat cu 4-3 după prelungiri. Octavian Popescu a decis semifinala din Ghencea cu un gol superb, după o acțiune individuală spectaculoasă.

„Eu cred că Dinamo pleacă în meci având prima șansă și sper să realizeze pe teren acest avantaj”, a declarat Cornel Dinu pentru GSP.

Legenda dinamovistă a avut cuvinte de laudă pentru antrenorul croat al „câinilor”.

„Diferența este aceea că Dinamo are un antrenor de mare calitate”, a mai spus Dinu, referindu-se la Zeljko Kopic.

În acest sezon, Dinamo a reușit prima victorie împotriva rivalei după cinci ani, un spectaculos 4-3 în sezonul regular, meci în care am avut parte de două „triple” semnate de Danny Armstrnog (45+3, 55, 78) și Florin Tănase (18, 49, 90).