Arădenii l-au transferat pe Patriot Sejdiu, care vine în Superliga României cu un CV impresionant, cu două titluri câștigate în Suedia cu Malmo FF.

Noul jucător de la UTA Arad evoluează pe postul de extremă dreaptă și a semnat un contract valabil până în 2027 cu echipa pregătită de Adrian Mihalcea. Sejdiu este deja din weekend la Arad și se antrenează de zile bune cu noii săi colegi.

Deși perioada de mercato s-a încheiat, Sejdiu a putut semna din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Malmo la începutul lunii ianuarie.

UTA Arad a transferat un dublu campion al Suediei!

„UTA își întărește compartimentul ofensiv cu Patriot Sejdiu! Fotbalistul a semnat în această dimineață un contract valabil până în vara anului 2027.

Are 25 de ani și este dublu campion al Suediei. S-a format la academia clubului Malmö FF, una dintre cele mai importante din fotbalul suedez. La același club a crescut și Zlatan Ibrahimović.

Sejdiu este de origine kosovară și are cetățenie suedeză. În carieră a evoluat în prima ligă din Suedia pentru Dalkurd FF și Östers IF, iar în Olanda a îmbrăcat tricoul clubului Roda JC Kerkrade.

Noul jucător al UTA-ei evoluează ca și mijlocaș de bandă și poate acoperi mai multe poziții în atac”, a anunțat UTA Arad.