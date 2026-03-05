Keita a fost implicat într-un accident rutier marți dimineață, în București. Ivorianul a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani, care traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. Victima a ajuns la spital în stare gravă, în timp ce fotbalistul a părăsit locul faptei fără încuviințarea poliției.

Victor Angelescu: "Kader Keita a primit interdicție de a părăsi țara. Își va exercita dreptul la muncă după ce va fi apt mental"

Ulterior, Keita a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Miercuri a fost audiat, iar Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă de 30 de zile, dispunând control judiciar în cazul jucătorului de la Rapid.

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, spune că fotbalistul s-a prezentat joi la baza clubului, însă nu s-a antrenat. Keita, care a primit interdicția de a părăsi țara, ar urma să revină la antrenamente când starea psihică îi va permite.

"Există o investigație, probabil că va urma un proces. Nu știm mai mult decât ce a apărut în toate ziarele. Am încercat să mergem la spital, dar nu se poate vorbi, nu se poate intra.

Keita a primit interdicție de a părăsi țara. Cam asta e. Acum nu este bine din punct de vedere psihic. Vom aștepta să mai treacă timp, să vedem exact ce se întâmplă cu acest caz, ce se întâmplă cu victima. Își va exercita dreptul la muncă când va fi apt din punct de vedere mental.

Astăzi a fost la bază să vorbească cu noi și cu jucătorii. În momentul de față, mental nu are cum să fie OK. Încercăm să ne focusăm pe meciul cu Craiova și nu pe această situație. El nu este într-o situație OK din punct de vedere mental", a spus Victor Angelescu, joi după-amiază, la Digisport.

În aceste condiții, e clar că Rapid nu va miza pe Kader Keita în următoarea etapă, la duelul cu Universitatea Craiova, duminică, de la 20:00. Rămâne de văzut dacă fotbalistul din Coasta de Fildeș va apărea în lotul lui Costel Gâlcă la partidele din play-off.

VIDEO Accidentul în care a fost implicat Kader Keita