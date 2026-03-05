FC Argeș a obținut ultimul loc de play-off după victoria cu Dinamo (1-0), astfel că echipa lui Gigi Becali va juca în play-out în premieră. Nervos, finanțatorul FCSB-ului a anunțat măsuri radicale la echipă.

Printre schimbările pe care Becali are de gând să le facă în următoarea perioadă la echipă se numără și înființarea unui departament de scouting, pe care-l va conduce chiar el. Acesta va avea rolul de a propune jucători de perspectivă.

Ciprian Marica s-a lămurit după ce a văzut-o pe FCSB: ”Știu că sună dur”

Ciprian Marica (40 de ani), fostul internațional, în prezent acționar la Farul Constanța, așteaptă deja duelul cu FCSB din play-out și a găsit cauza pentru care campioana ultimilor doi ani a ajuns în situația de a rata prezența în ”TOP 6”.

„Ne vom lupta să reușim, e clar. Avem probleme cu accidentările, odată cu venirea lui Alibec am retras speranțe, echipa a reușit, în jurul lui, să formeze un grup important. Acum s-a accidentat, lipsește câteva etape.

Trebuie să fim și realiști, nu avem forța lui FCSB, asta dacă FCSB e cu toți jucătorii la meci. Am văzut și la ei ceva probleme, nemulțumiri. După două campionate, intervine saturația dacă nu poți să păstrezi jucătorii cu aceeași ambiție, poți să te bați la retrogradare.

Știu că sună dur, dar am mai văzut filmul ăsta și la alte echipe mari. Când nu te pregătești și nu ești sută la sută acolo, cazi în play-out și acolo ai meciuri grele”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate pentru PRO TV.

VIDEO - Ciprian Marica a dat verdictul după ce a văzut-o pe FCSB