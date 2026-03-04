În sezonul 2014-2015, portarul lituanian a jucat pentru FCSB și a fost o piesă importantă în echipa pregătită atunci de Costel Gâlcă, care a reușit ”tripla”: campionat, Cupa României și Cupa Ligii.

După un singur sezon la FCSB, Arlauskis a prins transferul carierei în Premier League, la Watford. Lituanianul a dezvăluit acum culisele transferului care i-a schimbat cariera.

După jumătate de sezon la Watford, Arlauskis a fost trimis în Spania, unde a evoluat pentru Espanyol în La liga. În România s-a întors în 2017, la CFR Cluj, cu care a câștigat de cinci ori titlul de campion.

Giedrius Arlauskis: ”Mă duceam să semnez în Premier League în trening cu FCSB”

"Când am semnat cu Watford, eram cu Steaua (n.r. FCSB) în cantonament în Turcia. Am făcut atunci un cantonament în Oliva Nova, unde nu m-a lăsat să joc contra Borussiei, și am mai făcut unul în Turcia. Acolo, după 12 zile, a venit impresarul, am semnat un pre-contract și trebuia să merg să fac vizita medicală. M-au trimis la Udine.

I-am cerut voie lui Gâlcă două sau trei zile libere, i-am spus că nu mă întorc în România. Gâlcă știa unde mă duc, i-am spus: 'Mister, semnez cu Watford. Ce părere ai?'. Adică el știa. Și m-a lăsat să plec din Turcia la Udine.

Dar nu aveam haine, eram îmbrăcat cu un trening cu Steaua (n.r. FCSB). Eram în Belek și căutam un magazin să îmi iau măcar un trening Nike. Mă duceam să semnez în Premier League cu trening cu Steaua, pe urmă ziceau ăia 'Băi, ăsta nu are haine'. Țin minte că m-am dus în centru, în Belek, și m-am îmbrăcat de 50 de euro. Am luat o pereche de adidași, două tricouri și un trening gri. Le-am aruncat după aceea", a spus Arlauskis, pentru iamsport.ro.

CV-ul lui Arlauskis

De-a lungul carierei sale, lituanianul a cucerit șapte titluri de campion în primul eșalon românesc și a strâns un total de 240 meciuri în Liga 1.

Pe lângă cele 7 titluri ale României, portarul se poate lăuda și cu două Supercupe ale României, o Cupă a Ligii, o Cupă a României și o Cupă a Rusiei, pe care a cucerit-o în anul 2012, pe când evolua pentru Rubin Kazan.