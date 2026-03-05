Fostul mare internațional român a bifat deja 45 de apariții pe banca ”nerazzurrilor” și și-a trecut în cont o medie de 2,13 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Cum s-a impus Chivu la Inter: ”Știe să facă asta”

Eliminată din Champions League după o ”dublă” dificilă cu Bodo/Glimt (1-3 în tur & 1-2 în retur), Inter se bucură totuși de o formă extrem de bună în primul eșalon al Italiei.

Echipa din Milano se situează în fruntea clasamentului cu 67 de puncte. După 27 de etape, Inter a consemnat 22 de victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Christian Vieri, fost mare internațional italian, a explicat că antrenorul român a știut să redreseze situația și să explice lucrurile bine jucătorilor, în contextul în care la finalul stagiunii precedente Inter a suferit enorm după 0-5 cu PSG în finala UCL.

”Chivu este foarte bine pregătit, are idei clare. Știe să explice lucrurile bine echipei și asta se vede. Să te confrunți cu o echipă precum Inter după ce s-a întâmplat anul trecut, după ce a pierdut finala Ligii Campionilor în felul acesta, nu a fost ușor.

Să ai un avans de zece puncte în acest moment al sezonului este mult”, a spus Christian Vieri, potrivit calciomercato.com.