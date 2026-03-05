4 milioane de euro! Salt colosal pentru românul care nu știe ce națională să aleagă

4 milioane de euro! Salt colosal pentru românul care nu știe ce națională să aleagă Stranieri
Umit Akdag (22 de ani), fostul internațional U21 al României, joacă meci de meci titular în campionatul Turciei, la Alanyaspor.

Umit AkdagAlanyasporTurciaEchipa Nationala
După ce vara trecută a participat la EURO U21 alături de naționala României, Umit Akdag a revenit la Alanyaspor, după un sezon petrecut sub formă de împrumut în Ligue 1, la Toulouse. Fundașul central este om de bază acum la echipa la care este legitimat și Ianis Hagi.

Umit Akdag, evaluat acum la 4 milioane de euro

Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat recent cotele de piață ale fotbaliștilor din Super Lig, iar Umit Akdag beneficiază de o crește spectaculoasă: de la o evaluare de 1,5 milioane de euro, în decembrie, la nu mai puțin de 4 milioane de euro, acum.

Akdag, care are contract până în 2028 cu Alanyaspor, a strâns 27 de meciuri în acest sezon și a marcat un gol. Presa turcă a scris în iarnă că granzii din Super Lig - Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș - sunt cu ochii pe fotbalistul născut în București din părinți turci.

  • Umit Akdag este acum al doilea cel mai valoros fotbalist din lotul lui Alanyaspor. Doar mijlocașul angolez Maestro (22 de ani), cotat la 7 milioane de euro, este mai bine evaluat de Transfermarkt.
  • Ianis Hagi (27 de ani), a cărui cotă de piață nu a fost actualizată recent, este evaluat la 1,8 milioane de euro

Umit Akdag, între naționala României și cea a Turciei

O mare necunoscută este legată de națională pe care o va reprezenta Umit Akdag la nivel de seniori. Deși a jucat pentru România la juniori, stoperul și-ar dori acum să facă pasul la naționala mare a Turciei, după cum a dezvăluit Mircea Lucescu, în septembrie.

Totuși, FRF nu a renunțat la ideea de a-l convinge pe Umit Akdag. Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, declara în decembrie că fotbalistul nu a refuzat încă România și că a mai cerut timp de gândire.

Interesant este că România va înfrunta chiar Turcia în semifinalele play-off-ului pentru CM 2026. Partida se va disputa pe 26 martie, la Istanbul, pe Beșiktaș Park.

