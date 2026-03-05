4 milioane de euro! Salt colosal pentru românul care nu știe ce națională să aleagă

După ce vara trecută a participat la EURO U21 alături de naționala României, Umit Akdag a revenit la Alanyaspor, după un sezon petrecut sub formă de împrumut în Ligue 1, la Toulouse. Fundașul central este om de bază acum la echipa la care este legitimat și Ianis Hagi.

Umit Akdag, evaluat acum la 4 milioane de euro

Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat recent cotele de piață ale fotbaliștilor din Super Lig, iar Umit Akdag beneficiază de o crește spectaculoasă: de la o evaluare de 1,5 milioane de euro, în decembrie, la nu mai puțin de 4 milioane de euro, acum.

Akdag, care are contract până în 2028 cu Alanyaspor, a strâns 27 de meciuri în acest sezon și a marcat un gol. Presa turcă a scris în iarnă că granzii din Super Lig - Galatasaray, Fenerbahce și Beșiktaș - sunt cu ochii pe fotbalistul născut în București din părinți turci.