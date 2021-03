Asta este MAGIA Cupei! Olympique Marseille a fost ELIMINATA de o echipa de LIGA A PATRA dupa un gol fabulos! Rusine ISTORICA pentru echipa lui Sampaoli!

Olympique Marseille a trait una din cele mai mari umilinte din istoria clubului.

Echipa preluata recent de Jorge Sampaoli a fost eliminata din '16'-imile de finala ale Cupei Frantei de echipa din Liga 4 Canet Rousillon.

Infrangerea este cu atat mai rusinoasa cu cat echipa aflata pe locul 8 in Ligue 1 a folosit mai multi jucatori importanti precum Payet, Milik sau Germain.

Micuta echipa din Liga 4 a deschis scorul in minutul 21 prin Posteraro, care a transformat magistral o lovitura libera, insa Marseille a egalat pana la pauza prin golul marcat de Milik in minutul 38 dupa o pasa a lui Germain.

Canet Roussillon a dat lovitura in minutul 71 prin Bai dupa o pasa a aceluiasi Posteraro si s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Frantei pentru prima data in istorie, iar bucuria de la final a fost pe masura acestei victorii colosale.

