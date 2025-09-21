Meciul care trebuia să paralizeze Franța, confruntarea electrică dintre Olympique de Marseille și Paris Saint-Germain, a fost amânat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Confruntarea, programată inițial pentru duminică, a fost reprogramată de Liga Profesionistă de Fotbal din Franța (LFP).



Spectacolul se mută luni

Astfel, fanii fotbalului din Hexagon și din întreaga lume vor trebui să mai aștepte o zi pentru a urmări duelul de pe Stade Vélodrome. Liga a transmis că noua dată de disputare a partidei este luni, 22 septembrie, de la ora 20:00, ora Europei Centrale.



