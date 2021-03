"Atitudinea e schimbata! A crescut foarte mult!" El este jucatorul de la FCSB care s-a remarcat in remiza cu Gaz Metan

FCSB a castigat pe teren propriu cu Gaz Metan Medias, 1-0.

Ros-albastrii au fost aproape sa piarda locul de lider, insa capitanul Tanase a inscris golul salvator in prelungirile meciului, din pasa lui Morutan, aducand astfel cele 3 puncte care o tin pe FCSB deasupra CFR-ului.

Desi jocul echipei lui Petrea nu a aratat bine, unul dintre fotbalisti s-a facut remarcat pe teren. Olimpiu Morutan (21 ani) a fost analizat de Ioan Ovidiu Sabau, care l-a laudat pentru evolutia sa.

Totodata, fostul mijlocas a declarat ca Morutan nu ar putea inca sa faca pasul mare la nationala Romaniei si si-a argumentat parerea.

"A crescut foarte mult, ca evolutie, atitudine si randament. E un pui de lider! Dar ii mai trebuie ceva, sa mai creasca. Atitudinea e schimbata si ma bucur pentru el, pentru ca am avut mereu incredere in el.

El trebuie sa se adapteze putin, sa faca ambele faze. Trebuie sa fie mai implicat mental, sa vrea mai mult sa castige echipa, nu sa iasa el in evidenta. Dar e schimbat in bine Morutan. In momentul acesta nu cred insa ca e pentru prima reprezentativa", a spus Ioan Ovidiu Sabau pentru Look Sport.

In 21 de meciuri jucate, Olimpiu Morutan a reusit sa inscrie patru goluri si sa ofere 12 pase de gol.