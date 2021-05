Asta ar fi bomba transferurilor! Lautaro Martinez, mutare-soc la un club din La Liga dupa ce a refuzat Barcelona: "Am inteles ca e totul rezolvat!"

Lautaro Martinez (23 ani) ar putea pleca de la Inter din vara.

Viitorul atacantului argentinian este in aer. Contractul sau cu Inter expira in 2023, iar agentul sau a oprit negocierile pentru prelungirea contractului. Dupa ce a fost aproape de Barcelona, insa a refuzat mutarea din cauza problemelor financiare de la club, Martinez ar putea ajunge tot in Spania.

Nicola Ventola, fost jucator al lui Inter a vorbit intr-un dialog cu Christian Vieri pe Twitch si a facut o dezvaluire la care nimeni nu se astepta. Conform acestuia, Lautaro ar urma sa semneze cu Atletico Madrid.

"Arunc eu bomba: Lautaro Martinez va merge la Atletico Madrid. Am inteles ca totul este rezolvat. Va fi bine platit, din ce se spune", a spus italianul spre surprinderea tuturor, conform Mundo Deportivo.

Martinez nu si-ar mai dori sa ramana la Inter, iar unul dintre motive ar fi relatia sa cu Conte. Atacantul a fost protagonistul unui moment de furie in urma cu cateva zile, cand antrenorul l-a schimbat in timpul unui meci.

18 goluri in 46 de meciuri a reusit sa inscrie Lautaro Martinez in acest sezon.