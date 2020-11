Lautaro Martinez refuza sa isi prelungeasca contractul cu Inter! Ce conditii pune atacantul argentinian

Varful lui Inter Milano asteapta o marile a salariului, deoarece este unul dintre cei mai slabi platiti jucatori de la echipa.

Oficialii italieni incearca sa ii prelungeasca contractul lui Lautaro Martinez, chiar daca negocierile nu merg inainte. Martinez impreuna cu impresarii lui sunt revoltati de faptul ca Lautaro are unul dintre cele mai mici salarii de la Inter, iar ei cer o marire semnificativa. Inter doreste sa scape si de clauza de 111 milioane de euro, lucru pe care Lautaro Martinez nici macar nu este dispus sa il negocieze. Singurul mod in care argentinianul ar putea fi multumit este ca Inter sa lase o usa deschisa pentru ca el sa poata pleca in urmatoarea fereastra de transferuri.

Barcelona nu si-a ascuns niciodata interesul pentru Lautaro Martinez, iar vara trecuta a negociat intens pentru transferul sau, insa probleme financiare cauzate de pandemie au facut ca mutarea sa nu se concretizeze. In ciuda situatiei dificile, Barca a reusit sa mentine o relatie cu Lautaro si impresarii sai si au ajuns la un acord preliminar pentru ca el sa ajunga pe Camp Nou, potrivit Sport.es. Discutiile au continuat in ultimele saptamani, iar actuala conducere a Barcei va lasa o fereastra deschisa in cazul in care urmatorul presedinte al Barcei doreste sa il semneze pe Lautaro.

Lautaro Martinez castiga putin peste 2 milioane de euro la Inter. Clubul i-a facut o oferta de marire la 6 milioane de euro, atata timp cat renunta la clauza de reziliere. Argentinianul a refuzat si spera ca echipa sa ii imbunatateasca salariul in functie de performanta sa din teren .