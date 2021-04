Conducerea lui Inter s-a decis! Ce vor face cu Lautaro Martinez si Romelu Lukaku din sezonul urmator! Antonio Conte si-a dat acceptul

Inter este aproape de a castiga titlul in Serie A, dupa 9 sezoane la rand in care Juventus a triumfat.

Italienii de la Calciomercato.com anunta ca sefii gruparii pregatite de Antonio Conte sunt constienti ca daca gruparea nerrazzurilor va cuceri titlul in Serie A, va avea nevoie de un compartiment ofensiv eficient si in sezonul viitor. Inter e lider in Serie A, cu 74 de puncte, la 11 puncte distanta de urmaritoarea AC Milan, iar oficialii formatiei sunt de parere ca titlul nu le va scapa printre degete.

In acest sens, sursa mai sus mentionata anunta ca in pofida ofertelor avantajoase care vin pentru cei doi prolifici atacanti, ei nu vor fi cedati din vara si li se vor propune conntracte marite de prelungire. Totusi, nici venirile nu vor fi neaparat unele de renume sau pe bani foarte multi, grupul care detine clubul, Suning, avand probleme financiare din cauza crizei provocate de pandemie.

Acestia detineau si echipa care a castigat ulitmul titlu in China, Jiangsu, chiar cu Cosmin Olaroiu pe banca, insa au luat decizia ca formatia sa fie dizolvata, un soc pentru fanii fotbalului asiatic. In trecut s-a vorbit de neplata salariilor si la Inter, chiar intarzieri de cateva luni, dar vestile din ultimul timp vorbesc despre o linistire din acest punct de vedere, lucru care nu poate decat sa-i bucure pe fanii echipei italiene.