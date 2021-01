"A jucat ca un candidat la Balonul de Aur!" Tatarusanu i-a CUCERIT pe fanii lui AC Milan dupa interventiile PERFECTE in fata lui Lukaku si Lautaro Martinez!

AC Milan a fost eliminata din Cupa Italiei dupa ce a pierdut cu 2-1 in fata lui Inter.

In ciuda rezultatului, fanii milanezilor s-au aratat extrem de incantati de evolutia lui Ciprian Tatarusanu, care a fost titular in meciul din sferturile de finala ale competitiei.

Portarul a avut cateva interventii incredibile in fata puternicilor Lukaku si Lautaro Martinez, Milan fiind la doar cateva zeci de secunde de prelungiri chiar daca a ramas in inferioritate numerica din minutul 58, cand Zlatan a fost eliminat.

"Tatarusanu a fost omul meciului, indiferent de rezultat", "Ce evolutie frumoasa a lui Tatarusanu!", "N-a putut salva nicio minge usoara in fata Romei, dar in aceasta seara s-a transformat in Oliver Khan" sau "A fost eroul lui Milan in aceasta seara" sunt doar cateva dintre comentariile postate de italieni pe Twitter la finalul partidei dintre Inter si AC Milan.

Tatarusanu playing like a Ballon d’Or candidate today ???? — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 26, 2021

Tatarusanu the hero for Milan tonight, so many saves to keep Milan in this game. — The AC Milan-Godfather (@ACMilanSydney) January 26, 2021

Fine game overall. Thought both teams actually played really well. Milan flight like dogs down to 10 men and Inter patiently took their chances. Tatarusanu and Lukaku MOTM — Michael Lisi (@ACMilanMichael) January 26, 2021