În curând, vom afla și numele fotbalistului care va cuceri Balonul de Aur în 2025. France Football a anunțat nominalizații. Paris Saint-Germain, campioana Europei, are nu mai puțin de nouă jucători nominalizați. Inter Milano, finalista Ligii Campionilor, are doar doi reprezentanți, pe Denzel Dumfries și Lautaro Martinez.



Lamine Yamal, puștiul de doar 18 ani al Barcelonei, se află și el printre jucătorii nominalizați la Balonul de Aur, alături de coechipierii Robert Lewandowski, Pedri și Raphinha.



Cristiano Ronaldo nu se regăsește pe lista finală a nominalizaților la Balonul de Aur



Cristiano Ronaldo, așa cum poate era de așteptat, lipsește de pe lista finală a nominalizaților, iar portughezul nu a întârziat să reacționeze la aflarea informației.



”Balonul de Aur? Pentru mine este ceva fictiv”, a spus Ronaldo, potrivit Marca.



Câștigătorul din 2025 va fi anunțat în cadrul Galei Balonului de Aur programată pe 22 septembrie, la Théâtre du Châtelet din Paris.



Dembele, Yamal și Raphinha, favoriți la Banonul de Aur



Balonul de Aur este cel mai prestigios trofeu la nivel individual din fotbal, dar în ultimii ani mai mulți fani ai acestui sport s-au plâns de criteriile acordării acestui premiu.



Cei trei combatanți la câștigarea Balonului de Aur par să fie Ousmane Dembele (28 de ani), Lamine Yamal (18 ani) și Raphinha (29 de ani), iar marele duel se dă între primii doi, cu toate că brazilianul a avut un sezon fantastic.



Catalanii de la Mundo Deportivo au oferit un sondaj în care s-a pus întrebarea dacă Lamine Yamal ar putea câștiga prestigiosul trofeu, iar jucătorul de 18 ani a avut peste 82% dintre voturi pozitive.



Astfel, Yamal este văzut drept favoritul la câștigarea Balonului de Aur, cel puțin de către fanii Barcelonei.



Cu toate acestea, favoritul pare să fie Ousmane Dembele, care a făcut „tripla” cu PSG în acest sezon și a „rupt norii” din punct de vedere statistic.



Dacă extrem de tânărul jucător al Barcelonei a avut 21 de goluri și 26 de pase decisive, în 62 de partide jucate pentru catalni și naționala Spaniei, Dembele a reușit 36 de goluri și 16 asisst-uri, în 56 de meciuri în tricoul lui PSG și al naționalei Franței.

