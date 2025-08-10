Roș-albaștrii au ajuns la trei înfrângeri la rând și au doar patru puncte în cinci etape.

Vali Crețu: ”Defensiva pornește din atac, nu doar fundașii sunt de vină!”

Vali Crețu a rămas fără cuvinte la flash-interviu. Fundașul lateral al campioanei României nu își poate explica forma extrem de slabă pe care o traversează FCSB, însă susține că nu este doar vina fundașilor pentru faptul că echipa primește multe goluri.

”E greu de găsit o explicație, o înfrângere dureroasă. Veneam după o victorie, dar din păcate am luat gol la prima ocazie și nu am mai putut să marcăm, să egalăm măcar și să revenim. Chiar nu găsesc nicio explicație.

Defensiva pornește din atac, nu doar fundașii sunt de vină, trebuie să ne apărăm toți și să atacăm toți. Nu poți să dai vina pe cineva. Nu știu ce se întâmplă, dacă Mister nu găsește nicio explicație... eu încerc să îmi fac treaba de jucător și să îmi ajut echipa, dar sincer nu găsesc nicio explicație.

Sper să fie ca în fiecare an când am început prost și am terminat bine.. Am revenit de multe ori, au fost multe meciuri în care am revenit, dar în seara asta nu am mai putut. Ne-am creat multe șanse, dar s-au apărat foarte bine și nu am mai reușit. Nici nu știu pe unde a intrat mingea aia (n.r. la golul lui Rotund).

Câteodată te ajută norocul, dar trebuie să pui osul la treabă și să muncești mult. Chiar nu pot să îmi dau seama cum am ajuns în situația asta”, a spus Vali Crețu după meci.

