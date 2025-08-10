Jean Vlădoiu, antrenorul cu licența de la Unirea Slobozia, s-a prezentat la flash-interviu în locul lui Andrei Prepeliță și a vorbit despre victoria ialomițenilor.

Jean Vlădoiu: ”Degeaba am câștigat cu FCSB dacă nu batem Metaloglobus!”

Vlădoiu a spus că nu este surprins de victoria echipei sale, însă le-a transmis jucătorilor că victoria cu FCSB nu va mai conta dacă ialomițenii vor pierde cu Metaloglobus în următoarea rundă din Superligă.

”A fost victoria băieților, o victorie muncită. Se vede că am lucrat, dar degeaba am câștigat dacă nu vom bate Metaloglobus.

Dumnezeu le așază. Am spus-o de când am venit la Slobozia alături de Andrei Prepeliță că, la ce lot avem, ce jucători avem și unitatea grupului, noi putem să ne batem.

Mă așteptam ca la un moment dat să încurcăm și echipele care au dominat fotbalul românesc. Am jucat foarte bine și la CFR. Jos pălăria pentru băieți, dar de mâine ne pregătim de următorul meci”, a spus Jean Vlădoiu după meci.

