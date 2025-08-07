Balonul de Aur 2025 | S-au anunțat cei 30 de fotbaliști nominalizați la trofeul suprem

Paris Saint-Germain, campioana Europei, are nu mai puțin de nouă jucători nominalizați. Inter Milano, finalista Ligii Campionilor, are doar doi reprezentanți, pe Denzel Dumfries și Lautaro Martinez.

Lamine Yamal, puștiul de doar 18 ani al Barcelonei, se află și el printre jucătorii nominalizați la Balonul de Aur, alături de coechipierii Robert Lewandowski, Pedri și Raphinha.

Câștigătorul va fi anunțat după gala Balonului de Aur programată pe 22 septembrie, la Théâtre du Châtelet din Paris.

Ousmane Dembélé (Franța / PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italia / PSG)

Jude Bellingham (Anglia / Real Madrid)

Désiré Doué (Franța / PSG)

Denzel Dumfries (Olanda / Inter Milano)

Serhou Guirassy (Guineea / Dortmund)

Erling Haaland (Norvegia / Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suedia / Arsenal)

Achraf Hakimi (Maroc / PSG)

Harry Kane (Anglia / Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG)

Robert Lewandowski (Polonia / Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentina / Liverpool)

Lautaro Martinez (Argentina / Inter Milano)

Scott McTominay (Scoția / Napoli)

Kylian Mbappé (Franța / Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugalia / PSG)

Joao Neves (Portugalia / PSG)

Pedri (Spania / Barcelona)

Cole Palmer (Anglia / Chelsea)

Michael Olise (Franța / Bayern)

Raphinha (Brazilia / Barcelona)

Declan Rice (Anglia / Arsenal)

Fabian Ruiz (Spania / PSG)

Virgil van Dijk (Olanda / Liverpool)

Vinicius (Brazilia / Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipt / Liverpool)

Florian Wirtz (Germania / Liverpool)

Vitinha (Portugalia / PSG)

Lamine Yamal (Spania / Barcelona)

Alte nominalizări la Balonul de Aur 2025

Cel mai bun club al sezonului



FC Barcelone

Botafogo

Chelsea

Liverpool

PSG



Cel mai bun antrenor al sezonului



Antonio Conte (Italia, Napoli)

Luis Enrique (Spania, PSG)

Hans-Dieter Flick (Germania, FC Barcelona)

Enzo Maresca (Italia, Chelsea)

Arne Slot (Olanda, Liverpool)



Nominalizații pentru Trofeul Kopa (cel mai bun tânăr al sezonului)



Ayyoub Bouaddi (Franța, Lille)

Pau Cubarsi (Spania, FC Barcelona)

Désiré Doué (Franța, PSG)

Estevao (Brazilia, Palmeiras & Chelsea)

Dean Huijsen (Spania, Bournemouth & Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Anglia, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portugalia, FC Porto)

Joao Neves (Portugalia, PSG)

Lamine Yamal (Spania, FC Barcelona)

Kenan Yildiz (Turcia, Juventus)



Nominalizații pentru Trofeul Yashin (cel mai bun portar al sezonului)

