Arbitrul-profesor de la care nu-și ia nimeni ochii! A devenit viral cu modul în care aleargă pe teren 

Meciul dintre Guinea-Bissau și Nigeria, încheiat 2-0, cu o victorie clară a nigerienilor, a fost unul dintre meciurile care a devenit virale de la Cupa Africii pe Națiuni. Deși de obicei jucătorii sunt cei care atrag atenția, de această dată, protagonistul celui mai viral moment a fost chiar 'centralul' meciului!

Peter Wawmeru Kamaku a fost cel desemnat la centru pentru partida dintre Guinea-Bisau și Nigeria. 'Centralul' provine din Kenya, iar ocupația sa de bază este aceea de profesor de matematică aplicată, la o instituție în care este și directorul sportiv.

Arbitrul-profesor oficiază meciuri la Cupa Africii pe Națiuni și poate fi numit drept unul dintre cei mai charismatici 'centrali'. Waweru a devenit viral cu tehnica sa de alergare pe teren în timpul meciului, care i-a surprins pe toți.

Why is the referee running like that. pic.twitter.com/w2mN2ecejM