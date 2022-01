Gafă de proporții la Cupa Africii! Portarul a scăpat mingea inexplicabil în prelungiri, iar un fundaș i-a luat locul

Coasta de Fildeș era favorita clară a duelului de la Douala, iar ivorienii au ratat un penalty în prima repriză, prin Franck Kessie, și au deschis scorul grație lui Sebastian Haller, în minutul 25.

Sierra Leone a egalat în minutul 55, prin Musa Noah Kamara, însă ivorienii au revenit în avantaj 10 minute mai târziu, când atacantul lui Arsenal, Nicolas Pepe, a înscris pentru 2-1. Deși jocul părea să meargă către o victorie a Coastei de Fildeș, o eroare a portarului ivorian a făcut ca jocul să se încheie la egalitate.

În minutul 90+3, Badra Ali Sangare (35 de ani), portarul ivorian care joacă în Africa de Sud, la JDR Stars FC, a primit o pasă cu capul de la un coechipier și a plonjat pentru a evita un corner. Deși intervenția părea una facilă, goalkeeper-ul a acționat într-un mod ciudat și a scăpat mingea. Sierra Leone a profitat, iar Alhaji Kamara a înscris golul de 2-2.

Portarul Sangare a suferit o accidentare în momentul intervenției bizare și a fost nevoit să părăsească gazonul. Pentru că nu mai avea schimbări la dispoziție, în poarta Coastei de Fildeș a intrat căpitanul Serge Aurier, fundaș la Villarreal.

Ok I am dead lmao. Ivory Coast goalkeeper after gifting a goal to Sierra Leon fakes injury. Really? Watch carefully from many angles as goalkeeper Sangare was fine enough to watch the ball enter the net then lies down clutching his legs lol . pic.twitter.com/g27CaUQ4s1