S-a aflat tot! Aubameyang, exclus din lotul naționalei la Cupa Africii după ce ”s-a întors beat la hotel și însoțit de femei”

Pierre-Emerick Aubameyang (32 de ani), atacantul legitimat la Arsenal, a fost scos din lotul Gabonului pentru meciul cu Ghana, scor 1-1, de la Cupa Africii, cu scurt timp înainte de joc.

Aubameyang a fost depistat cu COVID-19 în urmă cu o săptămână, însă a revenit la antrenamentele Gabonului și era așteptat să joace contra celor din Ghana. Cu toate acestea, rezultatele unor investigații medicale l-au făcut pe fotbalistul african să rateze duelul, acesta fiind suspect de probleme cardiace.

Doar că Freddhy Koula susține că nu acesta este motivul pentru care Aubameyang a fost exclus din lot de către Patrice Neveu. Jurnalistul afirmă că atacantul lui Arsenal s-a întors în stare de ebrietate la hotel și a început să se încaiere cu cei care asigurau securitatea pentru că nu i-au permis să aducă femei în cameră. Totodată, Freddhy Koula nu neagă că problemele cardiace ale lui Aubameyang ar fi reale, ci doar că nu acesta ar fi fost motivul real pentru care nu a jucat la Cupa Africii.

???????????? The REAL reason why Auba & Lemina left #AFCON2021!

While the cardiac problems are real, Gabon didn't send Aubameyang & Lemina away for that.

The players were drunk, fought with hotel security & attempted to bring girls into the hotel.

[@FreddhyKoula] pic.twitter.com/yZhIxNVTp6