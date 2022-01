„Tot stadionul mi-a strigat numele!” Sudanezul cu origini românești, peste Salah la Cupa Africii

Yasin Hamed e născut la Salonta, din mamă româncă și tată sudanez. El a jucat pentru naționala sub 19 a României și acum e la Cupa Africii cu Sudanul.

„Tata a fost foarte fericit că am ajuns să joc pentru țara lui. Și eu sunt fericit că am ajuns să joc aici și uite așa am ajuns să evoluez și la cupa Africii”, a spus Yasin Hamed.

Yasin Hamed, peste Salah la Cupa Africii

„Messi din Europa” l-au poreclit sudanezii pe Hamed după ce a fost la un pas să marcheze din foarfecă la debutul pentru națională.

„În momentul ăla tot stadionul a început să urle, să mă aclame, să-mi strige numele”, a dezvăluit Hamed.

După prima etapă, Hamed e peste Salah în grupa de la Cupa Africii. Egiptul lui Salah a pierdut primul meci, 0-1 cu Nigeria.