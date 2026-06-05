Atacantul portughez Diogo Jota şi fratele său Andre Silva au murit tragic într-un accident de maşină în iulie anul trecut, în timp ce tatăl lui Konate, Hamady, a decedat în ianuarie după o lungă boală.

Forma internaţionalului francez a fost vizibil afectată în ultimul său sezon pe Anfield, iar jucătorul în vârstă de 27 de ani a subliniat acum tulburările personale prin care trecea.

Ibrahima Konate: ”Există depresie. Nu este nevoie să-ți fie rușine”

"Există momente slabe, există depresie. Poţi suferi de depresie şi în fotbal; nu este nevoie să-ţi fie ruşine să spui asta", a declarat el pentru radio France Inter.

"Este adevărat că am auzit adesea jucători spunând că suferă de depresie şi că fanii sau oamenii din exterior nu au înţeles pentru că câştigau mulţi bani. Dar nu, asta e o prostie şi nu ar trebui să spui asta. Depresia este personală; este adânc în tine. Când eşti deprimat, începe în inimă, urcă la creier şi îţi cuprinde întregul corp. Pentru mine, asta e greu şi trebuie să vorbim despre asta", a spus el.

Konate, care se apropie de un transfer la Real Madrid după ce a confirmat că va părăsi Anfield în această vară, a spus că moartea tragică a lui Jota, care a fost unul dintre vecinii săi în perioada petrecută pe Merseyside, a avut un impact zdrobitor.

"M-a devastat. Nu aveam niciun interes pentru nimic altceva în acel moment", a adăugat el.

"Te întorci la fotbal pentru că nu ai de ales. Suntem angajaţi la un club care ne plăteşte în fiecare lună, aşa că avem îndatoriri. Nu am avut de ales decât să ne întoarcem pe teren şi să jucăm pentru el şi familia lui - precum şi pentru noi înşine. Nu există nicio modalitate de a trece peste asta, dar înveţi să trăieşti cu asta”.

În această perioadă dificilă, Konate purta şi povara faptului că ştia că tatăl său era grav bolnav.

"Nu ştiam ce să fac. Nu ştiam dacă ar trebui să mă duc acasă şi să nu mai joc, pentru că şi echipa avea nevoie de mine", a adăugat el.

"Nu ştiam cu cine să vorbesc despre asta, aşa că am ţinut totul pentru mine. Şi acesta este sfatul pe care l-aş da tuturor: când te simţi trist sau se întâmplă ceva, trebuie să vorbeşti cu cei din jurul tău. Te poate ajuta şi îţi poate face bine. Nu am vorbit despre asta şi am ţinut totul pentru mine. Medicii ne-au spus atunci că nu mai are mult de trăit, dar nu ştiam că se va întâmpla atât de repede", a spus el, potrivit News.ro.

”Nu a existat niciun moment în care să simt că mă recuperez”

Konate s-a întors devreme pentru a ajuta Liverpool să evite o criză de accidentări la sfârşitul lunii ianuarie, dar fundaşul central a recunoscut că lucrurile nu au fost niciodată complet în regulă.

A jucat în 51 de meciuri în sezonul 2025-2026, 49 ca titular, dar nu a reuşit să producă în mod constant cea mai bună formă pe care o afişase în ultimele patru sezoane pe Merseyside, Liverpool terminând pe locul cinci în Premier League.

Konate, care a jucat de 27 de ori în echipa Franţei, face parte din lotul de 26 de jucători al lui Didier Deschamps pentru Cupa Mondială, Les Bleus fiind printre favoriţi.

"Nu a existat niciun moment în care să simt că mă recuperez", a adăugat el.

"Toate aceste evenimente tragice s-au întâmplat atât de repede şi, de îndată ce am simţit că îmi scot capul la suprafaţă, s-a întâmplat altceva. Am avut sprijinul tuturor acestor fani, care sunt excepţionali la Liverpool, al coechipierilor mei şi, în special, al familiei mele, dar a trebuit să învăţ şi cum să mă pun din nou pe picioare pe cont propriu, pentru că echipa avea nevoie de mine mai mult ca niciodată şi ştiu că tatăl meu şi-ar fi dorit să mă întorc", a mai spus jucătorul francez.