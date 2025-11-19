Se cere demiterea selecționerului chiar înaintea posibilului duel cu România de la baraj: "Un dezastru total"

Se cere demiterea selecționerului chiar înaintea posibilului duel cu România de la baraj: Un dezastru total CM 2026
Ratarea calificării directe la Cupa Mondială din 2026 a stârnit furie în Danemarca. Fostul mijlocaș Thomas Gravesen (49 de ani) s-a transformat în cel mai mare contestatar al selecționerului Brian Riemer (47).

DanemarcaThomas GravesenBaraj CM 2026Peter MøllerBrian Riemer
Danemarca părea că se îndreaptă către o calificare facilă la Cupa Mondială după ce în primele 4 meciuri a obținut 10 puncte. Luna noiembrie a fost însă una de coșmar: o remiză total neașteptată pe teren propriu în meciul cu Belarus (2-2) și un eșec în prelungiri contra Scoției (2-4).

Thomas Gravesen cere demiterea selecționerul Danemarcei înainte de barajul pentru CM 2026

Danezii au pierdut astfel locul 1 și vor fi nevoiți să treacă de semifinala și finala barajului pentru a se califica la Cupa Mondială. Naționala lui Brian Riemer se va afla în prima urnă valorică la tragerea la sorți, iar în primul joc din martie ar putea înfrunta România, aflată în urna a patra.

Thomas Gravesen (49 de ani), fost mijlocaș inclusiv la Real Madrid, care a strâns 66 de meciuri la echipa națională a Danemarcei, a catalogat drept "un dezastru total" ceea ce s-a întâmplat în noiembrie și a cerut demiterea selecționerului Brian Riemer, dar și a directorului tehnic Peter Møller.

"Brian Riemer a avut o abordare dezastruoasă în aceste două meciuri. A subestimat adversarul și a făcut echipa total greșit. Când ești selecționer trebuie să folosești cei mai buni jucători, nu trebuie să menajezi pe nimeni. Jucătorii trebuie folosiți la potențial maxim, iar club se pot odihni.

Pentru mine, Brian Riemer a înregistrat un eșec gigantic, un dezastru colosal. A eșuat la toate capitolele. Este un dezastru de un calibru pe care nu l-am mai văzut până acum. Este pur și simplu inacceptabil", a spus la Viaplay fostul mijlocaș Thomas Gravesen, care s-a retras din fotbal în 2008.

Fostul jucător de la Hamburg, Everton, Real Madrid și Celtic a cerut o revoluție la naționala Danemarcei chiar înainte de play-off-ul din martie.

"L-aș fi chemat acum pe Brian Riemer și l-aș fi dat afară. Nu, nu cred că ar trebui să mai fie selecționer la barajul din martie. Nici el, nici Peter Peter Møller. I-aș fi dat afară simultan. Dacă eram acum la vârful Federației, făceam curățenie", a mai spus Gravesen.

  • Brian Riemer este selecționer al Danemarcei din octombrie 2024. Chiar înainte de dezastrul din luna noiembrie, Federația i-a prelungit contractul până în 2028.

CM 2026: Urnele pentru play-off-ul european

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
  • Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo
  • Urna 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În semifinalele programate pe 26 martie, se împerechează echipele din urna 1 cu cele din urna 4, iar cele din urna 2 cu cele din urna 3. Formațiile din urnele 1 și 2 vor fi gazde.

Tot la tragerea de joi se vor stabili și potențialele finale, programate pe 31 martie. Gazdele se vor stabili prin tragere la sorți.

VIDEO Mircea Lucescu a plecat azi la Zurich pentru tragerea la sorți

