Se cere demiterea selecționerului chiar înaintea posibilului duel cu România de la baraj: "Un dezastru total"

Danemarca părea că se îndreaptă către o calificare facilă la Cupa Mondială după ce în primele 4 meciuri a obținut 10 puncte. Luna noiembrie a fost însă una de coșmar: o remiză total neașteptată pe teren propriu în meciul cu Belarus (2-2) și un eșec în prelungiri contra Scoției (2-4).



Thomas Gravesen cere demiterea selecționerul Danemarcei înainte de barajul pentru CM 2026

Danezii au pierdut astfel locul 1 și vor fi nevoiți să treacă de semifinala și finala barajului pentru a se califica la Cupa Mondială. Naționala lui Brian Riemer se va afla în prima urnă valorică la tragerea la sorți, iar în primul joc din martie ar putea înfrunta România, aflată în urna a patra.



Thomas Gravesen (49 de ani), fost mijlocaș inclusiv la Real Madrid, care a strâns 66 de meciuri la echipa națională a Danemarcei, a catalogat drept "un dezastru total" ceea ce s-a întâmplat în noiembrie și a cerut demiterea selecționerului Brian Riemer, dar și a directorului tehnic Peter Møller.



"Brian Riemer a avut o abordare dezastruoasă în aceste două meciuri. A subestimat adversarul și a făcut echipa total greșit. Când ești selecționer trebuie să folosești cei mai buni jucători, nu trebuie să menajezi pe nimeni. Jucătorii trebuie folosiți la potențial maxim, iar club se pot odihni.



Pentru mine, Brian Riemer a înregistrat un eșec gigantic, un dezastru colosal. A eșuat la toate capitolele. Este un dezastru de un calibru pe care nu l-am mai văzut până acum. Este pur și simplu inacceptabil", a spus la Viaplay fostul mijlocaș Thomas Gravesen, care s-a retras din fotbal în 2008.

