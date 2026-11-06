După 14 etape, formația prahoveană ocupă locul al cincilea în SuperLiga, cu 24 de puncte, peste FCSB, CFR Cluj și Farul. În plus, Petrolul este singura echipă care a învins-o pe Dinamo, actualul lider al campionatului.

Situația financiară a clubului rămâne însă îngrijorătoare. Petrolul se află în insolvență din luna iunie, iar tabelul definitiv al creditorilor, depus pe 4 noiembrie, indică datorii de aproximativ 45,1 milioane de lei, echivalentul a 8,5 milioane de euro.

Falimentul bate la ușa Petrolului?

Cel mai mare creditor este ANAF, cu o creanță de peste 24,7 milioane de lei, adică aproximativ 4,67 milioane de euro. Datoriile salariale se ridică la aproape 9 milioane de lei, aproximativ 1,7 milioane de euro. Printre foștii și actualii jucători cu sume de recuperat se numără Doukansy Brahima, Menderes Ibrahim Kemal, Rafael Baldres și Valentin Țicu.

Clubul a solicitat admiterea provizorie a unor creanțe contestate, însă Tribunalul Prahova a respins cererea. Următorul termen în instanță este programat pe 11 noiembrie, iar planul de reorganizare urmează să fie supus votului creditorilor pe 26 noiembrie.

Petrolul riscă și depunctări dacă nu respectă termenele impuse de procedura de insolvență și regulamentele FRF. Conducerea clubului a avertizat că o eventuală retrogradare ar putea produce pierderi de peste un milion de euro, informează Golazo.