Harry Kane a obținut trofeul mult râvnit. Podiumul a fost completat de Kylian Mbappe și Lamine Yamal, iar pe locurile 4 și 5 s-au aflat Rodri, respectiv Lionel Messi, câștigător a opt Baloane de Aur de-a lungul carierei sale.

Argentinienii fierb după decernarea Balonului de Aur: ”Messi? Stigma nu va fi ștearsă niciodată!”

Conform argentinienilor, Balonul de Aur ar fi trebuit să meargă tot către Messi, care a ajuns cu naționala Argentinei până în finala Campionatului Mondial din 2026, organizat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Mexicului și Canadei.

Jurnaliștii sud-americani susțin că ”cea mai mare legendă din istoria acestui sport” - așa cum a fost Messi descris - a obținut un modest loc cinci, pentru tot ce a realizat în fotbal.

”Messi va fi întotdeauna cel mai bun pentru noi, chiar dacă europenii au decis să îi dea trofeul jucătorului de la Bayern, iar celei mai mari legende din istoria acestui sport un modest loc cinci.

Stigma cauzată de eșecul în fața Argentinei lui Messi în semifinalele Cupei Mondiale nu va fi ștearsă niciodată. În orice caz, pentru noi Messi rămâne cel mai bun”, a scris Ole, potrivit goal.com.

Fotbalistul lui Inter Miami a obținut ultimul Balon de Aur în 2023, la un an după ce câștigase Campionatul Mondial 2022 din Qatar. El s-a mai impus și în edițiile din 2021, 2019, 2015, 2012, 2011, 2019 și 2009.

Clasamentul final de la Balonul de Aur