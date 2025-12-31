Clubul brazilian de fotbal Botafogo a anunţat marţi că a fost inclus pe lista echipelor cărora Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) le-a interzis să recruteze noi jucători, informează L'Equipe.

Această sancţiune este urmarea neachitării sumei pentru transferul internaţionalului argentinian Thiago Almada de la echipa americană Atlanta United, în iulie 2024.

Botafogo nu mai are voie să transfere jucători de pe 31 decembrie 2025



Clubul Botafogo, ”alb-negrii din Rio”, a indicat într-un comunicat că nu va putea face noi achiziţii de jucători în următoarele trei perioade de mercato, începând din 31 decembrie 2025 şi până la perioada de transferuri din iarna lui 2027.

În decembrie 2024, Almada a fost cedat sub formă de împrumut la Olympique Lyon, club patronat la momentul respectiv, ca şi Botafogo, de omul de afaceri John Textor.

Botafogo l-a vândut ulterior pe Thiago Almada la echipa spaniolă Atletico Madrid.

Mutarea lui Thiago Almada, motivul necazului



Atlanta United a demarat în urmă cu un an demersurile pentru a-şi recupera banii datoraţi de Botafogo în urma transferului lui Almada.

La începutul lunii trecute, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a ordonat echipei braziliene să plătească 17,9 milioane de euro (21 de milioane de dolari) clubului nord-american.

Întrucât suma nu a fost încă plătită - au fost achitate doar două rate, potrivit site-ului brazilian Globo - câştigătoarea competiţiei Copa Libertadores în 2024 nu mai are voie să recruteze noi jucători.

Ca răspuns la această decizie, Botafogo a emis un comunicat în care încearcă să-şi liniştească suporterii. Se pare că clubul brazilian ar fi purtat negocieri cu Atlanta United timp de câteva săptămâni, acestea fiind momentan suspendate din cauza sărbătorilor de sfârşit de an.

Conducerea lui Botafogo speră să rezolve situaţia înainte de începerea perioadei de transferuri, care se va derula în perioada 5 ianuarie - 3 martie 2026 în Brazilia. "Clubul va fi foarte activ în recrutarea de jucători în ianuarie 2026", a precizat gruparea carioca, citată de Agerpres.

