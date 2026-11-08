Rosario Central a crezut că a câștigat titlul și a sărbătorit pe teren, dar Boca Juniors a marcat în minutul 90+6

Boca Juniors a câștigat, sâmbătă seară, titlul pentru clasamentul anual, care adună punctele din fazele regulate ale Apertura și Clausura. Formația de pe La Bombonera a învins dramatic Defensa y Justicia, scor 1-0, după un gol marcat de Enner Valencia, în minutul 90+6.

La 0-0, titlul ar fi mers la Rosario Central, care tocmai își câștigase meciul cu Estudiantes Rio Cuarto (2-0). Partidele celor două candidate la titlu s-au jucat de la aceeași oră, iar jucătorii de la Rosario au rămas pe gazon și au urmărit pe telefoane finalul meciului celor de la Boca.

Când Boca Juniors a înscris în minutul 90+6, stadionul celor de la Rosario Central a amuțit. Ulterior, a apărut o informație falsă, potrivit căreia golul lui Enner Valencia a fost anulat de VAR. A urmat o bucurie nebună, cu suporteri ai celor de la Rosario Central intrați pe teren și cu jucători care sărbătoresc titlul alături de fani, scrie La Nacion.