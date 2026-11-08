FOTO ȘI VIDEO Epic fail! Au intrat pe teren pentru a sărbători titlul, dar apoi au aflat că au pierdut: Boca a marcat în minutul 90+6

Epic fail! Au intrat pe teren pentru a sărbători titlul, dar apoi au aflat că au pierdut: Boca a marcat în minutul 90+6 Fotbal extern
SPORT.RO
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Dramatism incredibil în Argentina. Cei de la Rosario Central au crezut că au cucerit titlul pentru clasamentul anual, însă un gol în minutul 90+6 reușit de Boca Juniors a dat calculele peste cap.

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Rosario CentralBoca JuniorsArgentinaAngel Di MariaJorge Almiron
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Rosario Central a crezut că a câștigat titlul și a sărbătorit pe teren, dar Boca Juniors a marcat în minutul 90+6

Boca Juniors a câștigat, sâmbătă seară, titlul pentru clasamentul anual, care adună punctele din fazele regulate ale Apertura și Clausura. Formația de pe La Bombonera a învins dramatic Defensa y Justicia, scor 1-0, după un gol marcat de Enner Valencia, în minutul 90+6.

La 0-0, titlul ar fi mers la Rosario Central, care tocmai își câștigase meciul cu Estudiantes Rio Cuarto (2-0). Partidele celor două candidate la titlu s-au jucat de la aceeași oră, iar jucătorii de la Rosario au rămas pe gazon și au urmărit pe telefoane finalul meciului celor de la Boca.

Când Boca Juniors a înscris în minutul 90+6, stadionul celor de la Rosario Central a amuțit. Ulterior, a apărut o informație falsă, potrivit căreia golul lui Enner Valencia a fost anulat de VAR. A urmat o bucurie nebună, cu suporteri ai celor de la Rosario Central intrați pe teren și cu jucători care sărbătoresc titlul alături de fani, scrie La Nacion.

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Antrenorul lui Rosario Central: "Ne-am lăsat duși de reacția oamenilor"

Ulterior, cei de la Rosario Central au aflat că golul marcat de Boca Juniors fusese, de fapt, validat, ceea ce a trimis titlul pe La Bombonera.

Jorge Almiron, antrenorul de la Rosario Central, a explicat după meci: "Ne-am încurcat. Am sărbătorit înainte pentru că ne-am lăsat duși de reacția oamenilor. Am fost foarte aproape. Am făcut ceea ce trebuia să facem. Există frustrare, pentru că mai lipseau doar 20 de secunde"

Căpitanul celor de la Rosario Central este Angel Di Maria (38 de ani). Campionul mondial cu Argentina a spus: "Nu simt frustrare, nu simt durere, pentru că eu cred că am avut un an foarte bun".

Clasamentul anual din Argentina

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