Zidul Realului! Thibaut Courtois a stabilit un RECORD formidabil! Nici Casillas nu a reusit asa ceva

Adus de la Chelsea in schimbul a 40 de milioane de euro, belgianul a devenit esential pentru Real Madrid.

Dupa victoria obtinuta aseara in fata celor de la Deportivo Alaves, cu scorul de 2-0, Thibaut Courtois a ajuns la 18 meciuri fara gol primit in actuala stagiune din La Liga! Belgianul este primul portar al "Los Blancos" care atinge aceasta performanta din 1988 incoace, timp in care poarta Realului a fost aparata si de legendarul Iker Casillas.

San Iker este, in schimb, portarul Realului cu cele mai multe meciuri fara gol primit in total. El are 177 de partide in care nu a incasat niciun gol, dar niciodata nu a reusit sa adune 18 astfel de jocuri intr-un singur sezon!

Partida cu Alaves a fost cea de-a cincea consecutiva fara gol primit pentru Courtois in La Liga. De altfel, de la reluarea sezonului, belgianul a primit doar doua goluri in opt partide. Courtois nu doar ca si-a castigat un loc in istoria "galacticilor", dar domina si Europa in acest sezon, fiind portarul cu cele mai multe partide fara gol primit.