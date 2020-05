Casillas viseaza iar la Real Madrid! Declaratia care i-a incantat pe fani

Pe 23 mai 2015, Iker Casillas apara pentru ultima data in poarta celor de la Real Madrid.

Portarul in varsta de 39 de ani si-a incheiat atunci aventura de-o viata la Real, intr-o seara fabuloasa, in care madrilenii s-au impus cu 7-3 in fata lui Getafe. Iker a plecat apoi la Porto.

Iker Casillas si-a amintit de aceasta zi speciala. El a postat o fotografie pe retelele de socializare, transmitandu-le fanilor un mesaj care le da speranta: "Ultima partida din Madrid. Intr-o zi ma voi intoarce!"

Ibericul, care nu s-a retras inca oficial in ciuda problemelor cardiace pe care le-a avut anul trecut, isi propune ca la finalul carierei de jucator sa lupte pentru presedintia Federatiei Regale Spaniole de Fotbal.