Iker Casillas a decis sa nu mai candideze la presedintia Federatie Spaniole de Fotbal. Care este motivul din spatele retragerii

La inceputul acestui an, fostul portar al lui Real Madrid a anuntat ca va candida pentru presedintia Federatie Spaniole de Fotbal.

Intr-un comunicat emis pe contul sau de Instagram acesta a spus ca a decis sa renunte la candidatura.

Principalele motive pentru care a luat aceasta decizie sunt pandemia de coronavirus si imposbilitatea de a organiza o campanie prin care sa isi reprezinte candidatura. De asemenea, el a spus ca daca i se va cere, va ajuta cu placere coducatorii forurilor spaniole de fotbal.

"Vreau sa anunt ca am decis sa nu candidez pentru urmatoarele alegeri ale Federatiei Spaniole de Fotbal. Principalul motiv din spatele deciziei este contextul social, economic si medical actual, in urma caruia tara noastra sufera, care m-a facut sa fac un pas in spate. Cred ca e timpul sa fim impreuna, nu sa ne divizam, fotbalul are nevoie de asta, precum intreaga societate. Nu am inchis aceasta usa definitiv, doar ca am vrut un proces electoral normal, transparent si cu implicare totala. Raman la dispozitia Ligii si Federatiei, in cazul in care au nevoie de mine. Am si onorat ca contribui la binele fotbalului", a scris pe contul sau de Instagram fostul campion mondial.

Portarul spaniol este unul dintre cei mai emblematici jucatori ai lui Real Madrid. Casillas a strans 725 de meciuri in tricoul "los blancos", a castigat de 5 ori campionatul in Spania si de 3 ori Liga Campionilor.