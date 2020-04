Iker Casillas nu exclude o revenire pe teren! Ce a declarat campionul mondial si european la un an dupa infarctul suferit

Portarul Iker Casillas nu exclude o revenire pe teren, dupa ce in urma cu un an suferea un infarct miocardic la antrenamentul lui Porto.

Dublul campion european si campion mondial cu Spania mai are contract cu Porto pana in 2021.

In urma cu aproape un an suferea un infarct miocardic la antrenamentul echipei, iar portarul, care va implini 39 de ani pe 20 mai, nu a mai jucat niciun meci de atunci.

Iker a declarat pentru Porto TV ca daca medicii ii dau ok-ul va mai juca in continuare:

"Medicii vor decide daca o revenire pe teren este inca posibila, dar nu este exclusa aceasta posibilitate", a spus Iker Casillas.

Iker Casillas a mai evoluat in cariera pentru Real Madrid, club la care a scris istorie, reusind sa castige cinci titluri in Spania si de trei ori Champions League. Din 1999 pana in 2015 a evlouat Casillas pe Santiago Bernabeu, cucerind 21 de trofee cu echipa.