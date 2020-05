Sara Carbonero, aparitie ravasitoare la un an dupa ce a dezvaluit ca e bolnava! Sotia lui Iker Casillas e insa la fel de fermecatoare

Sara Carbonero (36 de ani), frumoasa jurnalista cu care isi imparte viata fostul mare portar Iker Casillas, a avut o aparitie surprinzatoare in fata numerosilor admiratori, incercand astfel sa marcheze trecerea unui an de cand se lupta cu o boala teribila.

Luna mai 2019 a fost una de cosmar pentru sotii Casillas, Iker si Sara trecand prin momente pe care nimeni nu si le doreste. Mai intai a picat vestea infarctului suferit de ”San Iker” la un banal antrenament al celor de la FC Porto, dupa care a venit si cumplitul diagnostic primit de partenera legendarului portar consacrat la Real Madrid. Mai precis, Sara Carbonero a aflat ca are cancer ovarian, incepand o lunga perioada de tratament, de aproape jumatate de an.

In prezent, lucrurile par sa fi intrat pe fagasul normal in ceea ce priveste starea de sanatate a celor doi. Chiar daca a decis sa renunte la fotbal, Iker Casillas incearca sa ramana la fel de util in calitate de oficial, anuntandu-si candidatura la sefia federatiei spaniole.



La fel de optimista in ceea ce priveste viitorul, Sara Carbonero a deci sa-si faca o schimbare radicala de look, mai exact sa renunte la pletele cu care a frant in trecut multe inimi, in frunte cu cea a lui Iker Casillas. Tunsa usor baieteste, cu parul scurt, superba jurnalista nu si-a pierdut insa nimic din farmecul de odinioara, drept dovada stand multitudinea de comentarii pozitive si de aprecieri primite dupa ce a impartasit intregii lumi noua sa infatisare.