Cum arata topul celor mai buni portari din ultimii 10 ani! Iker Casillas si Petr Cech nu prind podiumul 

Institutul pentru Istorie si Statistica a Fotbalului a realizat clasamentul celor mai buni portari din ultimii 10 ani.

IFFHS l-a pozitionat pe locul 1 pe portarul lui Bayern, Manuel Neuer, care a impresionat prin constanta. Germanul in varsta de 34 de ani a fost urmat indeaproape de Gianluigi Buffon, goalkeeper-ul care a intrat in istoria fotbalului drept cel mai titrat portar din lume, reusind sa adune in palmares 25 de trofee.

Pe locul al treilea, se afla Thibaut Courtois, belgianul din poarta lui Real Madrid, care are o rata de succes de peste 70% in La Liga.

In top 10 se mai regasesc Jan Oblak, goalkeeper-ul lui Atletico Madrid, cel mai bine cotat portar din lume in acest moment, Petr Cech, care a scris istorie in Premier League, si Iker Casillas, legendarul spaniol, care a fost considerat portarul cu cele mai bune reflexe din lume.

Topul IFFHS a fost realizat pe baza unor coeficienti. Cei de la Institutul pentru Istorie si Statistica a Fotbalului au publicat recent si clasamentul celor mai buni antrenori ai ultimilor 10 ani, care poate fi consultat AICI.

Cum arata top 10 al celor mai buni portari din ultimul deceniu:

1.Manuel Neuer

2. Gianluigi Buffon

3. Thibaut Courtois

4. Hugo Lloris

5. Keylor Navas

6. Jan Oblak

7. Petr Cech

8. Marc Andre Ter Stegen

9. David De Gea

10. Iker Casillas