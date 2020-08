Nu au vrut sa ridice TROFEUL fara el! Momente EMOTIONANTE in Portugalia: VIDEO fabulos cu Iker Casillas dupa ce Porto a castigat Cupa

Porto a invins-o pe Benfica in finala Cupei, scor 2-1, multumita unei duble reusite de Mbemba (47', 59').

La finalul jocului, toti fotbalistii in frunte cu capitanul Danilo Pereira l-au invitat pe Iker Casillas sa ridice trofeul Cupei in numele echipei.

Fostul portar de la Real Madrid s-a facut aparitia vizibil emotionat si a ridicat trofeul impreuna cu Danilo, sup uralele intregilor colegi.

Iker Casillas nu a jucat niciun minut in acest sezon din cauza problemelor de sanatate pe care le-a avut, dupa ce in mai 2019 a suferit in infarct la unul dintre antrenamentele lui Porto.

Ajuns la Porto in vara anului 2015, Casillas s-a retras la finalul acestui sezon dupa patru sezoane pentru portughezi. 156 de meciuri a adunat la Porto, cu care a castigat un campionat si o Supercupa a Portugaliei, la care se mai adauga inca un campionat si Cupa Portugaliei din acest sezon.

Football legend Iker Casillas lifts the trophy with Danilo Pereira. Touching moment to round off a stunning trophy presentation, & a great season of Portuguese football comes to an end.

Thoroughly enjoyed following the 2019-20 campaign. Onto the next one!pic.twitter.com/nk9aCxlnhn