ANUNT OFICIAL! Transfer de Champions League pentru Razvan Lucescu la Al-Hilal! Jucatorul pentru care Atletico a platit 20 de milioane merge in echipa romanului 

Razvan Lucescu a reusit un transfer de marca.

Al-Hilal l-a prezentat oficial pe Luciano Vietto de la Sporting Lisabona. Argentinianul a jucat la echipe puternice din Europa. Villareal l-a transferat in stagiunea 2014-2015 de la Racing Club in schimbul a 5 milioane de euro. Dupa doar un singur an, Diego Simeone il aducea la Atletico Madrid pentru 20 de milioane de euro.

Vietto a mai fost imprumutat la cluburi precum Sevilla, Valencia si Fulham, iar anul trecut a fost cedat definitiv la Sporting Lisabona pentru 7,5 milioane de euro.

Noul jucator al lui Al-Hilal a semnat o intelegere valabila pe 4 ani cu echipa lui Razvan Lucescu.

In semptembrie Al-Hilal a fost scoasa din Liga Campionilor Asiei dupa ce echipa a fost decimata de noul coronavirus. Ulterior, reprezentantii Ligii Campionilor Asiei au anuntat oficial ca Al Hilal a fost retrasa din competitie.