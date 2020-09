Reactia lui Razvan Lucescu dupa eliminarea din Champions League! "S-a vrut eliminarea noastra pentru a facilita drumul catre finala unei alte echipe!"

Al-Hilal a fost scoasa din Liga Campionilor Asiei dupa ce echipa a fost decimata de noul coronavirus.

Oficial, miercuri seara, reprezentantii Ligii Campionilor Asiei au anuntat ca Al Hilal a fost retrasa din competitie. Razvan Lucescu a fost foarte dezamagit dupa aceasta eliminare si sutine ca cineva a a dorit excluderea echipei sale din competitie pentru ca o alta echipa sa poata castiga Champions League. Al-Hilal era lider in grupa, fiind neinvinsa dupa primele 5 etape. In aceasta seara, baietii lui Razvan Lucescu ar fi trebuit sa joace impotriva celor de la Al Ahli.

"Nu ma asteptam la asa ceva! Ma asteptam la dreptate, ma asteptam la o decizie corecta. Ma asteptam macar sa fie o analiza profunda asupra situatie astazi. De abia dupa sa se ia o decizie. Asa cum a fost luata aseara imediat, imi arata ca lucrurile sunt clare aici si ca s-a vrut eliminarea noastra pentr a facilita drumul catre finala unei alte echipe. Nu o sa comentez prea mult despre asta, dar vreau doar sa spun si sa aduc cateva argumente. In primul rand, sistemul Champions League in Asia e la fel ca cel din Europa. Noi am inceput din februarie, am jucat doua meciuri. Dupa care s-a intrerupt din cauza viruslui si s-a reluat acum a Qatar. In mod normal, daca noi am fi continuat sa jucam pe sistem grupa, probabil ca am fi descoperit cazurile de coronavirus si le-am fi izolat. Am fi fost si noi departe de orice risc. Am fi putut sa gestionam totul. Am fost tinuti aici. Sunt 34 de cazuri in momentul de fata, cand suntem 55 de persoane in delegatie. Am fost tinuti inchisi. Riscul a fost imens. Am mers la antrenamente, sedinte, in vestiar. Sa gresit din start. Am jucat asa cum am putut. Am riscat accidentari, imbolnaviri grave si am castigat grupa", a declarat Razvan Lucescu pentru DigiSport.