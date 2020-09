A picat varianta Razvan Lucescu la Schalke 04! Nemtii il vor prezenta oficial astazi pe noul antrenor

Razvan Lucescu va ramane antrenorul lui Al Hilal.

Numele lui Razvan Lucescu s-a regasit pe lista posibililor inlocuitori ai lui David Wagner dupa ultimele rezultate slabe din Bundesliga, insa pana la urma Shalke 04 a anuntat numele noului tehnician.

Manuel Baum va fi prezentat pe banca tehnica a echipei Schalke 04 in cursul zilei de astazi, conform ziarului Bild. Antrenorul german in varsta de 41 de ani a pregatit-o pe FC Augsburg in perioada 2016 - 2019. Acesta a lucrat pana acum in functia de selectioner al nationalei Germaniei U20.

Razvan Lucescu a fost propus pe banca lui Schalke 04 de agentul Franjo Vranjkovic:

"Schalke este un club al poporului, al oamenilor ca si PAOK, e foarte dificil de gestionat. De aceea am avut ideea de a-l intreba pe Razvan Lucescu daca l-as putea propune pentru postul de antrenor la FC Schalke. Domnul Lucescu a fost de parere ca ideea mea este buna si de aceea l-am propus pe antrenorul anului 2019 in Grecia conducerii lui FC Schalke”, a declarat agentul conform Prosport.

Pe lista nemtilor au mai aparut numele olandezului Mark van Bommel, dar si a lui Dimitrios Grammozis, cel care a antrenat-o pe Darmstadt din liga secunda a Germaniei.