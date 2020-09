Al Hilal, decisa sa protesteze dupa excludarea la "masa verde"! Ce s-a intamplat cu formatia antrenata de Razvan Lucescu in Liga Campionilor Asiei

In cadrul clubului Al Hilal exista 30 de jucatori si membri ai staff-ului infectati cu Covid-19.

Dupa ce Al Hilal a fost exclusa la masa verde din Liga Campionilor Asiei, clubul a decis sa ia masuri. Sauditii au reusit sa adune doar 11 jucatori pentru ultimul meci din Grupa B a competitiei.

Conducerea gruparii din Arabia Saudita doreste sa protesteze in urma acestei decizii catre autoritatile judiciare, pentru a proteja drepturile lui Al Hilal in fata autoritatilor oficiale.

In urma excluderii formatiei lui Razvan Lucescu, echipa Shabab Al Ahli Dubai s-a calificat in optimile de finala a competitiei, alaturi de Pahtakor Taskent din Uzbekistan, care a invins cu 1-0 formatia iraniana Shahr Khodro.

Campioana Arabiei Saudite era deja calificata in optimile de finala in ciuda faptului ca 30 de jucatori si membri ai staff-ului au fost infectati cu Covid-19.

"Consiliul de administratie a cautat sa lucreze asupra unui numar de modalitati care sa pastreze dreptul lui Al Hilal de a evolua fara nicio problema in acest turneu. Toate aceste cereri au fost respinse de AFC, in ciuda faptului ca ne-am confruntat cu circumstante care necesitau o mai mare flexibilitate din partea AFC in evaluarea situatiei", se arata intr-un comunicat al clubului.

Dupa excluderea echipei, confederatia asiatica de fotbal a precizat ca a permis clubului saudit sa aducă jucatori pentru a-i putea inlocui pe cei care s-au infectat. Prin urmare, o eventuala amanare ar fi avut un impact negativ asupra competitiei.