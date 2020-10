Razvan Lucescu este de acord cu selectionarea lui Mario Camora la natioanala Romaniei: "Suntem singurii din lume care naturalizeaza?"

Mario Camora a fost chemat de Mirel Radoi la nationala pentru meciurile cu Islanda si Norvegia.

Actualul antrenor al lui Al-Hilal, Razvan Lucescu, este de acord cu decizia lui Mirel Radoi si sustine ca oricine ar fi fost in locul lui ar fi luat aceasta decizie. Lucescu considera ca experienta pe care o are portughezul ar putea aduce un plus echipei nationale.

"Eu cred ca a facut foarte bine. Oricine ar fi fost in locul lui ar trebui sa faca asta. Suntem singurii din lume care naturalizeaza? Nu, sunt foarte multe echipe nationale importante care au naturalizat.

Camora are o experienta uriasa, a castigat trofee. Este un capitan, poate veni si el cu incredere si cu personalitate in ajutorul acestui grup", a declarat Lucescu.

Islanda - Romania va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, joi, 8 octombrie de la 21:45.