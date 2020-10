Razvan Lucescu a dat cartile pe fata! Dezvaluiri din perioada in care a fost selectionerul Romaniei: "Lumea nu a avut rabdare, au fost si alte interese, presiuni, razboaie"

Actualul antrenor de la Al-Hilal a vorbit despre perioada cand a fost la nationala Romaniei.

Razvan Lucescu a fost selectionerul Romaniei in perioada 2009-2011 si a recunoscut ca in interiorul echipei au existat interse care au creat o astmosfera daunatoare la nationala. Intrebat daca regreta decizia de a sta pe banca Romaniei, Lucescu a spus ca nu regreta si ca aceasta experienta a fost pentru el un castig.

"Nu! A fost un castig experienta de la nationala. Dupa domnul Copos, a fost a doua mare presiune careia a trebuit sa-i fac fata si pe care a trebuit s-o gestionez. M-a invatat foarte multe lucruri acea perioada. Nu stiu daca a venit prea devreme nationala pentru mine, dar acolo au fost foarte multe ciudatenii in timpul acela. Plecand de la faptul ca era o generatie de talent, dar care nu obtinuse mare lucru. Acea generatie se ducea pe o panta in jos, dispareau jucatorii de pe la cluburile mari, chiar daca erau Chivu, Mutu si Marica.

Lumea nu a avut rabdare, au fost si alte interese, presiuni, razboaie. Cand se creeaza o atmosfera negativa, foarte usor era afectata si echipa. Au fost si niste nesanse, si meciuri cu greseli de arbitraj. Insa, repet, am spus-o de mai multe ori: cand am plecat eu, echipa nationala avea sanse de calificare dupa acel 3-0 cu Bosnia! Nu mi-a parut niciodata rau de deciziile pe care le-am luat. Chiar daca la un moment dat am inteles ca am luat o decizie gresita, am mers inainte", a declarat Razvan Lucescu pentru Gazeta.

