Italia a ratat calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic după ce fost eliminată de Bosnia-Herțegovina la loviturile de departajare, scor 4-1.

Echipa lui Gennaro Gattuso a deschis scorul prin Kean în minutul 15, dar a rămas în 10 din minutul 41, după ce Bastoni a fost eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător.

Tabakovic a egalat în minutul 79 după o dominare clară a gazdelor și în cele din urmă Bajraktarevic a marcat lovitura de departajare care a eliminat-o pe Italia și a trimis-o pe Bosnia-Herțegovina la Campionatul Mondial.

Italienii iau în calcul atacanții din Serie B pentru națională

Italia a rata pentru a treia oară consecutiv participare la un Campionat Mondial, după ce nu au fost prezenți în 2018, 2022 și 2026.

În această situație, presa din „cizmă” analizează ce schimbări s-ar putea face la nivelul echipei naționale. Una dintre variante pare să fie ațintirea ochilor și către atacanții italieni de perspectivă din Serie B.

„S-a susținut de mult timp că este nevoie de o mai mare recunoaștere pentru tinerii italieni, care se dovedesc competitivi la nivel internațional, chiar și în cadrul diferitelor echipe de tineret Azzurri. Cu toate acestea, în ciuda faptului că găsesc puțin spațiu în Serie A, aceștia reușesc adesea să-și creeze nișe semnificative în Serie B.”, scrie TMW.com.

Numele despre care s-a vorbit în articolul publicației italiene sunt Antonio Raimondo, Luigi Cherubini, Alvin Okoro, Patrick Nuamah, Alphadjo Cisse, Emanuele Rao și Giacomo De Pieri.

Rămâne de văzut dacă selecționat Italiei va opta pentru forțe proaspete care au impresionat în Serie B.