Adrian Șut, într-o companie selectă după plecarea de la FCSB: dezvăluirea arabilor

Noua echipă a lui Șut e lider acum, în Emirate, având un avans de două puncte față de campioana Shabab Al-Ahli, când mai sunt nouă etape de jucat. Cu precizarea că, în acest moment, echipa de pe locul 2 are un meci mai puțin disputat.

Adrian Șut a făcut pasul spre o echipă din străinătate, în iarnă, după cinci ani și jumătate la FCSB. Iar dacă în țară a cucerit titlul, în ultimele două sezoane, acum internaționalul român are șansa de a adăuga încă un trofeu în palmaresul său, de această dată cu Al-Ain.

Adrian Șut, într-o echipă cu stranieri din Egipt, Paraguay, Argentina și Maroc

Potrivit presei din Emirate, perioada de transferuri, în această țară, tocmai s-a încheiat. Între 13 ianuarie – 9 februarie, echipele din prima ligă au putut legitima noi jucători, achizionați de la alte formații. Apoi, a urmat o „fereastră“ de 21 de zile, în care au putut fi legitimați jucători liberi de contract.

După încheierea mercato de iarnă, presa din Emirate a prezentat bilanțul:

*67 de fotbaliști străini noi au sosit în prima ligă.

*Jucătorii transferați din iarnă provin din toate compartimentele. Doar portari străini n-au fost aduși, în condițiile în care regulamentul nu permite acest lucru.

*28 de atacanți, 26 de mijlocași și 13 fundași străini au sosit acum în prima ligă din Emirate.

*Cei mai mulți străini, 23, sunt europeni. Apoi, vin sud-americanii (16), africanii (15) și asiaticii (13).

*La Al-Ain, cei cinci stranieri sunt Șut (România), Rabia (Egipt), Alejandro Sebastian (Argentina), Kaku (Paraguay) și Rahimi (Maroc).

*Adrian Șut e printre cel mai bine cotați jucători de la Al-Ain. Potrivit transfermarkt.com, românul valorează 3,8 milioane de euro. Arabii l-au luat de la FCSB pentru 1,4 milioane de euro.

De când a ajuns în Emirate, Adrian Șut a adunat 6 apariții și 1 gol pentru liderul din Emirate, în toate competițiile.