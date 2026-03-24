Au trecut vremurile în care, la început de an, Simona Halep ne conecta la emoțiile fazelor superioare ale unor turnee precum Australian Open, Indian Wells sau Miami.

Astăzi, româncele pe care le avem pe tabloul unor astfel de competiții abia dacă înșiră două, trei victorii. „Moștenirea“ Simonei însă, prin rezultatele ei istorice pentru tenisul românesc, a schimbat definitiv statutul acestui sport în țara noastră.

Simona Halep, mesaj pentru tatăl și fratele ei

La mai bine de un an după retragerea ei din activitate, Halep a devenit o prezență discretă în viața publică din România. Acum însă, s-a remarcat printr-un mesaj superb pe care l-a postat pe Instagram pentru tatăl ei, Stere, și fratele ei, Nicolae. Cei doi sunt născuți în aceeași zi, pe 23 martie. Cu precizarea că Stere Halep tocmai a împlinit 64 de ani, iar Nicolae Halep a schimbat „prefixul“, ajungând la 40.

„Două suflete minunate, două generații… dar aceeași energie. Unul mă învață ce să fac în viață, celălalt cum să nu fac… sau invers, depinde de zi. La mulți ani minunați!!!“, a scris Simona pe Instagram.