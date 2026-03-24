Semne bune are Turcia – România! Atât în ceea ce privește situația lotului nostru, după cum Sport.ro a anunțat aici, cât și în ceea ce privește decizia UEFA legată de centralul întâlnirii.

Forul european l-a desemnat pe francezul François Letexier (36 de ani), arbitru FIFA, să conducă duelul de la Istanbul. Și, potrivit FRF, centralul din Hexagon ne-a adus noroc, de câte ori a fost delegat la meciurile României.

Concret, Letexier va fi pentru a patra oară la un meci al tricolorilor. Precedentele trei partide au fost:

*Lituania - România 1-2 (11.10.2018)

*România - Irlanda de Nord 1-1 (04.09.2020)

*Israel - România 1-2 (18 noiembrie 2023)

Ultimul meci a consfințit calificarea la Euro 2024 pentru echipa națională!

În acest sezon, François Letexier a condus 26 de meciuri, în toate competițiile, acordând 107 cartonașe galbene și 9 cartonașe roșii. El a avut șapte delegări, în Champions League, ultimul meci condus aici fiind returul Barcelona – Newcastle din optimi, scor 7-2.