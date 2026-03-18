Cât timp a evoluat în Superliga noastră, la FCSB, Adrian Șut a fost unul dintre „închizătorii“ apreciați ai campionatului intern și un factor de echilibru pentru echipa sa.

În luna ianuarie, Șut a făcut pasul spre fotbalul extern, după cinci ani și jumătate cu mari satisfacții la clubul patronat de Gigi Becali. Transferul la Al-Ain, pentru 1,4 milioane de euro, ar fi trebuit să fie un pas înainte pentru Șut. Deocamdată însă, acesta încă nu și-a câștigat locul în echipa de start a „violeților“. Confirmarea acestei realități am primit-o, încă o dată, în partida de ieri.

Arabii își pierd răbdarea cu Șut: „Un jucător obișnuit“

După ce a lipsit de la precedenta partidă a echipei sale, fiind suspendat, Șut a început marele meci cu Al-Wahda pe bancă. A fost, totuși, primul jucător trimis pe teren, imediat după pauză, în locul lui Ben Khaleq, când scorul era 0-0.

Cu Șut pe teren, Al-Ain a obținut o victorie la limită, scor 1-0, prin golul lui Palacios (72). Pentru evoluția sa, Șut a fost notat cu 6,6 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 7,3. Probabil, așa se și explică modul în care mjilocașul român a fost catalogat în cronica meciului, în presa arabă.

„Nu e cazul să grăbim să dăm verdicte, însă din ce a arătat până acum, Adrian Șut e un jucător obișnuit. Unoeri, chiar submediocru! Putem spune că, pe postul său, coreeanul Park Yong-Woo e mai bun decât el“, a fost concluzia arabilor.

De când a ajuns la Al-Ain, Adrian Șut a adunat 7 meciuri în campionatul din Emirate, reușind un gol în cele 321 de minute petrecute pe teren. Cu șase etape înainte de final, Al-Ain ocupă locul 1, având 50 de puncte. Podiumul e completat de Shabab Al-Ahli (49 de puncte) și de Al-Jazira (37 de puncte).