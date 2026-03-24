Numărătoarea inversă a început înainte de Turcia – România (joi, ora 19:00). În caz de victorie, la Istanbul, tricolorii vor avansa la barajul decisiv, cel cu învingătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Și această „finală“, în cazul în care vom ajunge acolo, va fi tot în deplasare pentru tricolori, dar pe 31 martie.
Așadar, într-o săptămână, ne vom lămuri dacă România va pune capăt așteptării pentru revenirea la un Mondial. Ultima prezență românească la un astfel de turneu final datează din 1998. Pe atunci, antrenorul László Bölöni era un tânăr printre colegii săi de breaslă, având doar 45 de ani și fiind la începutul carierei sale, la Nancy.
Astăzi, la 73 de ani, Bölöni e printre cei mai experimentați antrenori de top din fotbalul european. Iar prin mâinile sale au trecut niște coloși ai fotbalului mondial, în frunte cu Cristiano Ronaldo. Din această postură, Loți a acceptat o discuție cu Sport.ro legată de meciul Turcia – România.
Sport.ro: Cum vedeți acest baraj, Turcia – România?
László Bölöni: Un meci de mare importanță! Sunt sigur că Lucescu cunoaște absolut toate modalitățile prin care să forțeze și mai mult motivația jucătorilor. E un moment în care jucătorii trebuie să „vorbească“.
Turcia cum vi se pare?
Turcia... OK, poate că lucrurile s-au schimbat puțin în privința acestei echipe. Dar, totuși, e un adversar care, de-a lungul istoriei, nu prea ne-a pus probleme. Sper ca nici de data aceasta nu va reuși.
Credeți că e o problemă că vom juca, în deplasare, la Istanbul?
Eu cred că atmosfera contează mai puțin. Jucătorii de echipa națională trebuie să fie obișnuiți să joace la fel și acasă, dar și afară. De fapt, să joci pe o atmosferă ostilă, ar trebui să fie o motivație în plus!
Aveți vreun jucător român de echipa națională pe care să-l considerați numărul 1 pentru grup?
Nu, nu, nu, nu!
Chiar nici unul?
Nici unul.
Un pic surprinzător, totuși....
Păi, în primul rând, nu-i cunosc suficient de bine, astfel încât să-mi dau cu părerea. Și, iarăși o să fiu critic și nu-mi doresc așa ceva, în momentul de față. Îmi pare foarte rău, dar n-a ieșit în evidență nici unul dintre ei. Nici unul nu joacă într-un campionat de un nivel foarte, foarte ridicat, unde să dea și randament. Dar, atenție: asta nu înseamnă că nu putem avea o echipă puternică. Pur și simplu însă, nu vreau să nominalizez pe cineva ca fiind numărul 1...
Bine, spre exemplu, îl avem pe Drăgușin, care joacă la Tottenham...
Da...