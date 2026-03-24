VIDEO Prețul faimei! Simona Halep rupe tăcerea despre cea mai grea provocare a vieții sale: „Mă ascundeam”

Prețul faimei! Simona Halep rupe tăcerea despre cea mai grea provocare a vieții sale: „Mă ascundeam” Tenis
Simona Halep, fostul lider mondial WTA, a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate pe parcursul carierei, recunoscând că celebritatea a reprezentat cel mai greu obstacol de depășit.

Simona HalepTenis WTAWTA
Invitată la podcastul moderat de Horia Tecău, dubla campioană de Grand Slam a detaliat modul în care presiunea mediatică i-a afectat viața personală de-a lungul anilor. Sportiva, retrasă din activitate în urmă cu un an, a explicat că succesul obținut pe teren a venit la pachet cu o expunere publică pe care nu a știut cum să o gestioneze la început, ea fiind o persoană introvertită.

Referitor la dificultatea de a se obișnui cu statutul de vedetă, Halep a spus: „Popularitatea. Sunt... eram, acum sunt mai bine, eram o fire introvertită. Nu-mi plăcea în centrul atenției deloc, dar deloc. La 7-8 ani mergeam la Centrul Național de Tenis, jucam turnee, în parcarea din spate mă duceam să mă încălzesc să nu mă vadă nimeni. Mă ascundeam de oameni. După prima finală de Grand Slam nu mi-a fost deloc ușor. Dorința oamenilor de a vorbi cu mine, de a face poze, m-a copleșit atunci. Critica din presă nu am știut să o gestionez și am suferit mult. Mi-a fost greu pe partea asta, nu mai ai intimitate. A fost o schimbare majoră, dar presiunea mi-a plăcut întotdeauna”.

Revine pe teren alături de Del Potro

Fanii tenisului vor avea ocazia să o revadă pe Simona Halep jucând în primăvara acestui an. Pe 23 mai, ea va participa la un meci demonstrativ de dublu mixt la Chișinău, eveniment organizat cu ocazia inaugurării noului Centru Național de Tenis al Moldovei.

Fostul număr 1 WTA va face pereche cu argentinianul Juan Martin del Potro, reeditând astfel colaborarea de la turneul de la Madrid din 2018. Cei doi îi vor avea ca adversari pe Radu Albot și pe tânăra jucătoare Lia Belibova.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
Iga Swiatek s-a despărțit de specialistul care a antrenat-o în trecut și pe Simona Halep
Iga Swiatek s-a despărțit de specialistul care a antrenat-o în trecut și pe Simona Halep
A eliminat-o pe Simona Halep, dar succesul i-a adus un calvar. Drama ascunsă a unei foste finaliste de la Wimbledon
A eliminat-o pe Simona Halep, dar succesul i-a adus un calvar. Drama ascunsă a unei foste finaliste de la Wimbledon
Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări
Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu
Turcia - România | Tot ce trebuie să știi despre meciul tricolorilor. Ultimele informații din lotul lui Mircea Lucescu
Ioan Andone a ales primul „11” ideal pentru barajul cu Turcia: „Nu poți face experimente acum”
Ioan Andone a ales primul „11” ideal pentru barajul cu Turcia: „Nu poți face experimente acum”
Averea din vestiarul lui Cristi Chivu! Românul antrenează cel mai scump jucător din Serie A
Averea din vestiarul lui Cristi Chivu! Românul antrenează cel mai scump jucător din Serie A
În mijlocul problemelor de la națională, Victor Pițurcă a ”spulberat” un jucător de la FCSB: ”Cum să te încrezi în el?”
În mijlocul problemelor de la națională, Victor Pițurcă a ”spulberat” un jucător de la FCSB: ”Cum să te încrezi în el?”
Lupta pentru play-off se încinge în Euroligă! Cum arată clasamentul după runda #32 + toate rezultatele
Lupta pentru play-off se încinge în Euroligă! Cum arată clasamentul după runda #32 + toate rezultatele
Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”

Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”

Bölöni, întrebarea care l-a iritat înainte de Turcia – România: „Nu, nu, nu, nu!“

Bölöni, întrebarea care l-a iritat înainte de Turcia – România: „Nu, nu, nu, nu!“

Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!

Delegare cu noroc pentru România: arbitrul meciului cu Turcia, talismanul tricolorilor!

„Șeicul“ Contra: reacția arabilor după ce românul a ajuns la un salariu astronomic

„Șeicul“ Contra: reacția arabilor după ce românul a ajuns la un salariu astronomic

Halep, mesaj pentru cei doi bărbați care i-au marcat viața: „Suflete minunate!“

Halep, mesaj pentru cei doi bărbați care i-au marcat viața: „Suflete minunate!“

OUT de la FCSB: ”Să își caute echipă, să plece”

OUT de la FCSB: ”Să își caute echipă, să plece”



În mijlocul problemelor de la națională, Victor Pițurcă a ”spulberat” un jucător de la FCSB: ”Cum să te încrezi în el?”
În mijlocul problemelor de la națională, Victor Pițurcă a ”spulberat” un jucător de la FCSB: ”Cum să te încrezi în el?”
MM Stoica știe ce se întâmplă cu Ionuț Radu înainte de barajul cu Turcia: „Nu are nimic și va apăra”
MM Stoica știe ce se întâmplă cu Ionuț Radu înainte de barajul cu Turcia: „Nu are nimic și va apăra”
Ultimele vești despre Ionuț Radu! Ce a constatat staff-ul medical al echipei naționale
Ultimele vești despre Ionuț Radu! Ce a constatat staff-ul medical al echipei naționale
Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”
Turcii au apelat la inteligența artificială și au dat scorul corect la barajul Turcia – România: ”Cea mai logică predicție!”
Ioan Andone a ales primul „11” ideal pentru barajul cu Turcia: „Nu poți face experimente acum”
Ioan Andone a ales primul „11” ideal pentru barajul cu Turcia: „Nu poți face experimente acum”
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

stirileprotv Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

