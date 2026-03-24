Invitată la podcastul moderat de Horia Tecău, dubla campioană de Grand Slam a detaliat modul în care presiunea mediatică i-a afectat viața personală de-a lungul anilor. Sportiva, retrasă din activitate în urmă cu un an, a explicat că succesul obținut pe teren a venit la pachet cu o expunere publică pe care nu a știut cum să o gestioneze la început, ea fiind o persoană introvertită.

Referitor la dificultatea de a se obișnui cu statutul de vedetă, Halep a spus: „Popularitatea. Sunt... eram, acum sunt mai bine, eram o fire introvertită. Nu-mi plăcea în centrul atenției deloc, dar deloc. La 7-8 ani mergeam la Centrul Național de Tenis, jucam turnee, în parcarea din spate mă duceam să mă încălzesc să nu mă vadă nimeni. Mă ascundeam de oameni. După prima finală de Grand Slam nu mi-a fost deloc ușor. Dorința oamenilor de a vorbi cu mine, de a face poze, m-a copleșit atunci. Critica din presă nu am știut să o gestionez și am suferit mult. Mi-a fost greu pe partea asta, nu mai ai intimitate. A fost o schimbare majoră, dar presiunea mi-a plăcut întotdeauna”.