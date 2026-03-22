Adrian Șut a devenit un „client“ al băncii de rezerve, de când a părăsit FCSB și a semnat cu Al-Ain din Emirate. Dar tot răul spre bine! Atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv.

În primul rând, la Al-Ain, Șut câștigă, în mod cert, cel mai mare salariu, de când s-a apucat de fotbal. Și, chiar dacă și-a pierdut statutul de titular, pe care îl avea la FCSB, românul e aproape de o dublă performanță!

Aflată pe primul loc în campionat, când mai sunt șase etape de jucat – Al-Ain are un avans de un punct față de Shabab Al-Ahli, ocupanta poziției secunde – echipa lui Șut tocmai s-a calificat în finala Cupei Președintelui.

Adrian Șut, pe teren într-o partidă decisă în prelungiri

În semifinale, în această seară, Al-Ain a trecut de divizionara secundă, United FC. Adrian Șut a început meciul pe bancă, însă a fost introdus, în minutul 70, la scorul de 0-0. Cu mijlocașul român pe gazon, Al-Ain a înscris de două ori, în prima repriză adițională, după ce remiza albă s-a păstrat la finalul timpului regulamentar.

În minutul 102, Rahimi a punctat de la 11 metri, după un fault comis de portarul Noor. Apoi, în minutul 105+3, același Rahimi a profitat de o gafă șocantă comisă de goalkeeper-ul de la United FC și a majorat scorul. United FC – Al-Ain s-a încheiat cu victoria obținută de Șut și colegii săi, scor 2-0.

În finala Cupei Președintelui, Al-Ain va întâlni Al-Jazira.