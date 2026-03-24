Titular la FCSB de mai bine de trei ani, Ștefan Târnovanu (25 de ani) a fost unul dintre jucătorii pentru care Gigi Becali a vrut să obțină sume importante. Inițial, patronul de la FCSB i-a fixat acestuia un preț de cinci milioane de euro, iar printre echipele interesate s-a numărat chiar și Galatasaray.

În cele din urmă, Târnovanu a rămas la FCSB, dar a trecut pe banca de rezerve la decizia lui Gigi Becali, care a ales să meargă pe mâna lui Matei Popa pentru a nu avea un tânăr sub 21 ca jucător de câmp. A fost și singura ”rugăminte” a sa pentru Mirel Rădoi, ”instalat” ca antrenor al campioanei imediat după ce echipa a ratat play-off-ul.

Florin Prunea crede că Târnovanu ar trebui să plece de la FCSB

Florin Prunea, fostul mare internațional, nu crede că Târnovanu ar fi putut ajuta echipa națională pentru meciul cu Turcia, în contextul în care nu a mai evoluat de o bună perioadă de timp, și spune că acesta ar trebui să-și găsească în vară o echipă la care să joace.

”Ce să faci dacă s-a rupt Radu? Eu nu cred în soluția Târnovanu, m-am contrazis cu Stelică, el a zis că l-ar lua pe Târnovanu înainte să îi ia pe ăștia (n.r. Aioani și Popa). Eu nu am fost de acord cu el, am zis că nu joacă de prea mult timp.

Mi-a venit cu argumente care stau în picioare: Tătărușanu nu juca titular la club și era cel mai bun la națională. Și eu am zis așa: ăsta a fost scos nevinovat din poartă! L-a scos după meciul cu Fenerbahce, în care a fost... panteră!

Schimbă-l, dacă e cazul, când merită! Nu îl schimba după un meci... când nu e cazul. Cea mai mare tâmpenie, l-au distrus! Trebuie să își caute echipă, să plece. Altfel, dacă mai stă acolo, nu apără. El nu apără de 7-8 etape...”, a spus Prunea, potrivit iamsport.ro.

Cu un contract valabil până în 2028 cu FCSB, Târnovanu a bifat 36 de partide pentru campioana en-titre în acest sezon, reușind să scape fără gol primit în zece dintre acestea.

Chiar și din postura de rezervă, Târnovanu rămâne unul dintre cei mai bine cotați jucători din lotul celor de la FCSB (4,5 milioane de euro, la egalitate cu Daniel Bîrligea). Doar Darius Olaru îl depășește la acest capitol, fiind evaluat la 6,5 milioane de euro.